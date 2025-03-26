需輪候逾14年 肢殘嚴重智障宿位奇缺

【本報訊】香港面對高齡化，長者人口持續上升，津助宿位輪候需時。當局昨日表示，去年的《施政報告》宣布進一步在2028至29年度或之前把殘疾人士日間康復、住宿照顧及暫顧服務的服務名額增至約39,900個，截至去年12月底，服務名額已增至約37,660個。有議員指有肢體殘疾嚴重智障人士院舍輪候時間長達171個月，即逾14年。

立法會支援殘疾人士事宜小組委員會昨早召開會議，討論政府為不同類別的殘疾人士提供的住宿照顧服務。社福界議員狄志遠指，住院服務照顧供應及輪候情況，就肢體殘疾智障人士的住宿服務，在2019至22年度輪候47個月，但在2022至23年度則提升至78個月，而中度智障人士要等154個月、嚴重智障人士宿舍要等171個月，反映這些年求過於供。雖然未來會有名額供應，但同樣擔心有關供應與社會實質需求「差距好大」，殘疾人士無論是智障或是肢體殘疾，要等10年以上是否為恰當的照顧。

無法整合 難向大灣區尋幫助 狄志遠詢問當局，除了現時有宿位會增加外，有否訂下中長期項目，了解當中有何困難，讓委員會提供有建設性的建議，令事件更有進展。勞工及福利局副局長指，殘疾人士院舍的分類較老人院更細，老人院會有護養院等，殘疾人士院舍分類至少有11類，不同殘疾類別放在一起，「無辦法透過整合提供大量供應，因為佢哋差別好大」，亦難向大灣區內地城市尋求幫忙，因為醫療使費很龐大，所以不應該將龐大醫療使費轉接其他地區負擔，故當局需要花心神處理。

當局亦稱對於高齡化問題，以往嚴重智障人士平均壽命約30歲至40歲，但目前在殘疾人士院舍內居住的嚴重智障人士，年齡可達60歲至70歲，反映有更好醫療提供，令他們在香港更加長壽「係好事」，但整體都會令政府在預算及評估有變化，至少輪轉時間「長咗好多」。