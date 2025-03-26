荃灣聯廈聯管 商住共用「相當棘手」

【本報訊】政府擬在4區推行為期一年的「聯廈聯管」試驗計劃，被納入計劃的荃灣區昨召開區議會討論相關事宜。有區議員指若「三無大廈」個別業主不願交管理費，或會出現「壞帳」，關注試驗計劃是否有強制性；亦有區議員關注若因個別住戶不合作，導致整幢大廈未能參與試驗計劃，會造成不公平。就商住共用大廈，民政事務專員指部分店舖負責人或非住戶，認同是「相當棘手」的問題。

民政及青年事務局計劃於今年上半年，委聘非政府組織，鼓勵及協助區內的「三無大廈」和舊式單幢樓宇業主達成共識，共同聘用同一間物管公司聯合管理大廈，協助執行日常大廈管理工作。官員補充，計劃預料6月實行，目標小區為荃灣市中心一帶。

非強制性 管理費恐現壞帳 區議員林婉濱關注試驗計劃是否有強制性，憂收取管理費時出現「壞帳」。她指「三無大廈」的業主或難達成共識，認為即使是有法團的大廈，亦有不肯交管理費的業主。她關注假如出現「壞帳」，政府會否代為預繳並追討。另一區議員鄭捷彬關注若部分業主不合作，其他住戶能否繼績參與計劃。他認為未來若因個別住戶不合作，導致整幢大廈未能參與計劃，會造成不公平。

荃灣民政事務專員、區議會主席區家盛解釋，試驗計劃屬自願參與，又指部分業主會認為，不成立業主立案法團便不會被人規管，但假如樓宇發生意外，所有業主都有責任，強調政府立場是「私人樓宇管理是業主的責任」。

區議員陳曉津提出，區內部分大廈屬於商住共用，以往法規甚至容許「前店後居」，關注當局會如何支援商戶。區家盛承認商舖是「相當棘手」的問題，商戶未必在該大廈居住，參與計劃的誘因和住戶或不一樣，但當商舖的擁有人察覺到樓宇得改善對居住和營商有幫助，或會後期加入。