中大研發 全球首款 「抗菌膜」液態機械人面世

【本報訊】香港中文大學聯同國際研究團隊於昨日公布，成功研發出全球首款「抗菌膜」磁控液態機械人，由動態交聯磁性水凝膠組成，透過精準調控外部磁場，可啟動機械人不同行為模式，適應不同操作環境，例如在彈性模式下，機械人可在病人體內進行旋轉、翻滾及跨越障礙等動作；在液態模式下，則可變成液態化的機械人，深入病人體內縫隙清除頑固菌膜。

滅活細菌 防止重複感染 另外，團隊亦為機械人設計三重協同殺菌機制，包含物理破壞菌膜，可以透過機械人運動傳導磁場，破壞菌膜的物理結構，削弱其保護作用。而機械人亦會針對浮游細菌釋放抗菌劑，以做到化學細菌滅活，最終機械人會將菌膜碎片結合，防止重複感染。

研究團隊指出，液態機械人在治療植入物感染的測試展現出卓越性能，治療疝氣的三維醫療貼片經機械人處理後，菌膜減少84%；膽道支架上的間隙，經機械人清除菌膜後，87%細菌失去活性。

領導研究的中大工程學院機械與自動化工程學系教授張立指，傳統微型機械人通常要在力量與靈活性間作取捨，此技術首次實現了兩者兼備的特性，目前正與新加坡南洋理工大學李光前醫學院合作開發升級版的抗菌膜機械人。團隊下一步將進行大型動物模型測試，並計劃推行人體臨床試驗。