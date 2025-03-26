調查：96%壯年港人牙齒酸蝕

【本報訊】牙齒酸蝕是一個普遍的牙患問題。有機構最新調查顯示，96%的25至45歲港人出現牙齒酸蝕；有58%的人採取不當的處理方法，如漂白牙齒或過度刷牙。調查發現45%受訪者會使用抗敏牙膏紓緩牙齒敏感。機構建議港人應在健康飲食與鞏固牙齒「第一道防線」珐琅質之間取得平衡。如果出現牙齒酸蝕的徵狀，應及早就診，並根據牙醫的建議選擇有效修復珐琅質的牙膏。

香港預防齒科學會今年2月中下旬，成功訪問了1,452名25至45歲的受訪者。結果顯示，96%的受訪者出現至少一項牙齒酸蝕的徵狀，較17年前增加了4%。有95%的受訪者擔心牙齒酸蝕的徵狀，例如牙齒變細，以及牙齒變黃等；59%受訪者聽過牙齒酸蝕，但有31%的受訪者無法辨別牙齒酸蝕的徵狀，26%則不能肯定或誤以為牙齒酸蝕與蛀牙相同。

不足4成求診 倡用含氟牙膏 調查亦顯示，45%的受訪者表示習慣用「以酸代甜」；24%則選擇少食多餐，9%則在每次用餐後盡可能立即刷牙。機構指經常攝取酸性飲料和食物，是導致牙齒酸蝕的主要原因之一。珐琅質的臨界酸鹼值pH約為5.5，任何低於此值的溶液，均可導致珐琅質被酸蝕流失。

調查亦發現，12%受訪者不會處理牙齒酸蝕問題，58%受訪者則使用錯誤方法處理牙齒酸蝕問題，包括用牙線、洗牙、漂牙、進食後立即刷牙及大力刷牙等。近半港人30歲或以前開始出現牙齒酸蝕，當中逾半以錯誤方法處理，長期的酸蝕會導致牙齒變薄、變脆、容易斷裂，最終可能需要接受繁複及昂貴的治療，否則可能需要拔除。

調查發現錯誤處理牙齒酸蝕方法如多刷牙及用牙線、洗牙、漂牙、漱口處理的比率為26%及45%，僅38%會向牙醫求診。機構建議市民避免正餐之間進食酸性食物/飲料；使用含氟牙膏刷牙；定期接受牙科醫生檢查牙齒等。