稱8年未檢討收費 「連通脹都冇追」

【本報訊】政府公布全面調整公營醫療收費時，特別談到香港公共醫療面對的「死局」，指自2011年至今，醫療衞生的經常性開支由佔全港支出約5.7%上升至8%；而經常性開支中，有高達72%的開支即約1,640億元用於第二及第三層醫療，政府希望扭轉「輕症便宜、重症貴」的情況，亦不想再出現「小病高資助、大病病人需大量自費」的結構失衡、資源錯配現狀。消息人士直言，本港上一次檢討收費已是2017年，其後一直未有作出收費調整，「連通脹都冇追」，形容醫療系統「唔郁（改革）係最容易，但唔郁只有等死」。

衞生官員指出，現時本港醫療界存在多個失衡現象，如50%的醫生服務全港90%的病人；小病人士獲得的資助多，大病患者的資助相對少，以專科門診為例，緊急新症只佔約25%，而75%，即絕大部分，都是穩定新症。再看重症病人，目前有5萬病人要自費藥物，當中約有3萬名病人需要付全費。近乎2,000名病人需要支付逾10萬元，當中甚至有病人需要支付接近100萬元的高昂費用。

指坊間存浪費藥物現象 另一方面，坊間又存在浪費藥物的現象，如市民支付15元便可取16個星期藥物，但這些藥物若在私營醫療的收費是超過3,000元。他以市民很熟悉的退燒藥、即撲熱息痛舉例，病人現時只需支付15元取16個星期藥物，在私營醫療系統，此藥物費用則非常昂貴，需超過1,000元。

他強調，政府面對財赤，但醫療衞生開支卻很難縮減，今年政府推出多項削減開支措施，但新一份《財政預算案》仍繼續上調醫療撥款，且推斷下年仍會再加，才可以追上人口老化、醫療開支上升的費用，故必須推出今次公營醫療改革。