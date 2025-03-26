專科門診加至$250 領藥最多4周

【本報訊】除急症室及家庭科門診外，多項公院服務收費亦將於明年1月1日起上調。公院專科門診服務，包括專職醫療診所，原定首次診症收135元，其後每次收80元，新收費下不論首次或覆診亦需每次付250元，而處方藥物亦由每項15元，改為20元，並限最多4周分量。

高端項目磁力共振收$500 當局特別舉例談到公共醫療封頂一萬元的優勢，舉例有心臟病人兼長期病患先後因危殆到急症室求醫、然後留院66天，之後又需專科門診9次及社康護士家居探訪等，原本一年收費高達4.68萬元，新方案可封頂一萬元，病患壓力驟減。

根據政府公布，各項專科門診收費均會提升，部分專科治理更會分階段收費，如病理檢驗及非緊急放射服務中，基礎的服務，例如X光檢查、肝功能檢驗等會維持免費，而進階及高端項目將會收費。非緊急放射造影的進階項目，包括超聲波等，將收取250元，而高端項目，例如電腦掃描及磁力共振等，將收取500元。病理檢驗服務的進階項目，包括特殊基因檢查等，將收取50元；而高端項目例如基因排序、全基因組檢查等，則收取200元。

日間程序及治理服務的入院費，以及急症科的入院費將會取消，而兩項服務的住院病床將每日收250元及300元。療養或復康、護養及精神科病床住院服務每日收200元，老人科及復康日間醫院、普通科社康護理服務及社區專職醫療服務，均設100元收費，而精神科日間醫院及精神科社康護理服務將不設收費。