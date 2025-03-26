一般患者難用盡萬元睇病 封頂機制得個名

放寬減免當交差 可憐求診荷包苦捱 政府全面調整公營醫療收費方案，首推「醫療封頂一萬元」機制，即每名港人每年收費上限為一萬元。然而，大部分患者一年內都難以用盡一萬元睇病，意味有封頂等於無封頂。政府指，措施會有7萬病人受惠，當病人在公營醫療體系診費及藥費滿一萬元後，可向醫管局申請，在核算及完成審批後，當局將多於一萬元的款項會獲退還；至於政府擴大費用減免機制則可讓合資格申請人數由現時約30萬人，增至約140萬人，加上加強危重病人藥械保障，可達致擴大醫療保障的作用。

醫管局行政總裁高拔陞指出，新的醫療收費減免機制將擴闊範圍及期限，並修訂家庭定義，其中入息限額會改用家庭住戶入息中位數作基準，由現時上限75%，提升至100%，而一人家庭則提升入息中位數的150%，資產限額則改用申請公屋的資產限額，並延長申請有效期，由12個月延至18個月。

指保障病人不會「大病致貧」 就公營醫療「封頂」一項，政府指適用於除自費藥械以外的所有收費項目，每人每年最多付一萬元。當局指，費用高於一萬元的病人，絕大部分是重症大病，例如急性中風病人入院後，多數要住急症病房，再轉康復病房，亦可能要做物理治療，又要定期到專科門診覆診、定期電腦掃描等，便會超一萬元，當局推出有關方案，是希望機制保障病人不致「大病致貧」。

將加強危重患者藥械保障 至於加強危重病人藥械保障，則包括加快引入更多有效創新藥械，到醫管局藥物名冊、撒瑪利亞基金安全網及專用藥物類別，而政府的自費藥物資助基金資助範圍亦擴展。在原先安排下，基金會考慮病人的每年可動用財務資源（ADFR），即「全年收入x100% + 總資產的50%」，再乘以分擔比例，最高為20%。若病人需要持續申請資助，「全年收入」會改為「x80%」。而新安排下，病人首次申請資助就會直接改為「全年收入x80% + 總資產的50%」，而分擔比例最高為10%。若持續申請，「全年收入」項目會進一步降至60%，而分擔比例亦會收為5%。有關申請進度亦會在「HA Go」程式中顯示。

衞生部門發言人又表示，3項擴大醫療保障安排是互相配合的措施。最低收入的市民，例如正領取長者生活津貼（長生津）及收入稍高的中低層夾心市民，亦可受惠於擴大的減免機制；而收入較高的病人，會透過撒瑪利亞基金擴大後的安全網，資助購買自費藥物；最後，大病、重病患者，可以透過「封頂機制」「包底」，避免「大病致貧」。

醫管局承諾加強支援患有嚴重疾病，例如癌症或罕見疾病病人身上，在調整收費後，部分自費藥物或醫療用品的收費將有機會豁免或減少；醫管局亦可以加快引入更多有效的新藥，提升治療效果。

醫療保障減免機制