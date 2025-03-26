公僕不受影響 免費醫療續享

【本報訊】公營醫療服務收費新安排昨日公布，病人及市民驚聞要400元睇急症，及每年上限一萬元，都感負擔沉重。本報記者昨日到聯合醫院了解市民意見，有市民認為加價後，急症室人流亦不會少；有病人則擔心窮人睇症難。亦有網民在討論區發文批評當局只會不停向基層市民開刀，公務員就依然受惠於政府僱員的身份不受加費影響。

市民林小姐表示，普通市民會覺得400元睇一次診昂貴，問到將來會否減少到急症室求診，她表示，沒需要都不會來急症室，因為「有排等」，但有需要的話，即使加價後急症室人流也不會少。談到公營醫療將設「封頂制」，每人每年付一萬元，她則表示贊同。

普通市民百上加斤 窮人睇症難 市民陳先生認為急症室加價後「太貴」，憂個人醫療支出負擔增加，通常到急症室睇症的都是窮人多，估計急症室加至400元後，不少市民會認為「不如睇私家，會快啲」。對於普通科門診每種藥收5元藥費，並最多只能派發4個星期分量，他稱沒有影響，「唔係好多（藥費）」。

此外，有網民在討論區發文怒斥急症室加價，「即係你除非就嚟死（例如）畀車撞才唔使錢，其餘全部加價」，質疑政府的如意算盤是向市民開刀紓財赤。亦有網民指公務員可免費診症，今次「又贏」，斥當局「刮埋刮埋啲民脂民膏」。