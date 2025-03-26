分流疑問 勢加劇醫患紛爭

【本報訊】政府衞生部門及醫管局昨日公布全面調整公共醫療收費的安排，急症室採取按病人分流類別的收費制度，非緊急病人每次診費要收400元，有病人及醫療團體均擔心，將來醫患紛爭或趨激烈。甚至醫學會會長鄭志文亦指，以後若私家醫生轉介病人到急症室，但到急症室後被分流為非危急，病人或因要另付400元而起爭拗。

醫管局昨日介紹急症室調整收費時，坦言目前濫用情況嚴重，消息人士指，曾聽急症室護士反映有病人半夜因腳痕求診：「不能因為急症室24小時開，就貪方便或為一張病假紙就佔用」。

醫管局：完全基於專業判斷 至於分流第I及第II類即危殆、危急病人豁免收費，第III類之後病人就收400元，可能引起市民對分流結果的質疑時，醫管局聯網服務總監鄧耀鏗昨在記者會上解釋：「一般第II（危急）、第III類（緊急），分野很大。不容易混淆……醫護人員會因應病人情況和維生指標決定他屬於哪一類型病人，這完全是基於同事專業判斷。」

不過，醫療界亦有不少質疑聲音，除了醫學會擔心轉介病人會引起爭拗外，有前線醫生亦表示，醫護人員會擔心病人將分流結果的不滿肆意向醫護人員發洩，恐未來急症室醫患糾紛加劇，望政府及醫管局研究如何支援。