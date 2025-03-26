急症室加價收$400 最怕私醫借勢劏客

奢望分流減壓 費用改革基層驚嚇 政府昨日公布公營醫療服務收費全面加價的決定，當中檢討逾年的急症室收費，落實由現時劃一收費180元變成分類收費，危殆及危急病人免費，其他病人則加價逾一倍至400元；街症方面，由現時50元包括藥費，加兩倍至150元。全面調整收費於明年1月1日實施，料加價後每年帶來額外收入約30億元。當局冀整個醫療收費改革於5年內分階段推行，並會就收費作兩年一檢。有關注病人權益的團體批評，加價後市民的共付水平上升至10%，質疑措施根本是「病者多付」；同時，急症室收費大升後，擔心私家醫生診所亦會加價，最終形成公私營醫療齊齊加。

明言患傷風感冒 應到社區求診 衞生官員昨日指，本港公營醫療收費上一次調整已經是8年前的2017年，今次檢討已姍姍來遲，現時政府對醫管局服務提供的資助額超過97.6%，公立醫院部分服務的資助額更達至100%，本次調整公營醫療收費（見表）後，資助比率會由原本的97.6%減至94%，當局目標是未來5年逐步將資助比率調低至九成，此舉意味未來有機會再加價。

當局強調調整收費帶來的額外收入有30億元均會用於公營醫療服務，今次改革的重點不在於收入，而是希望透過改革公營醫療服務的資助架構，引導市民改變使用公營醫療的模式和習慣。官員強調，普通科門診並非急症室替代品，正進行定位重組，日後普通科門診主要用於照顧弱勢基層，期望並非經濟最困難人士如果只患一般傷風感冒，應在社區網絡或向家庭醫生求診。

資助額降至9成 質疑「病者多付」 急症室加價逾倍，各界都有回響，關注病人權益的社區組織協會表示，急症室收費提升至貼近私營醫療收費水平，可能令私營醫療同時提高收費，屆時市民可能無奈選擇急症室服務，擔心調整收費有可能影響基層市民遇有緊急醫療需要時的求診意欲。該會又稱，政府認為資助水平為90%才算合理，即市民的共付水平將由現時2.7%上升至10%，如以今年度財政預算案對醫管局撥款計算，新增的70多億元需由「病者多付」。

醫學會則預料，急症室加費後，流出的病人、即市民轉看私家醫生數量料不會大增，不認為私家診所有加價誘因。

夜診成本非常高 當局不擬增設 政府消息人士則指，公院急症室以一個定額收費，提供所有病人需要的服務，例如深切治療部、搶救服務等，故難以與私家門診比較，而相較於私家醫院急症室設有每項服務收費，目前公院急症服務仍有很大差距，故認為不會推高私營市場價格。至於政府會否增設夜診服務，消息人士指，由於晚上未必有病人，但亦要醫生通宵留守，夜診成本非常高，故政府希望病人視乎病情，選擇翌日求醫或可向急症室求診。

新方案下街症收費，由現時50元包括藥費，增加兩倍至150元。 公營醫療服務收費變化