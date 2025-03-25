搞出人命照輕縱 工程亂象不堪聞

香港由大型基建到小型工程皆亂象不絕，早就不是新聞。本港法庭日前就一宗「搞出人命」的樓宇清拆平台搭建物案件作出處罰，涉事的前註冊小型工程承建商、獲授權簽署人、承辦商、分判商及建築工人等，全部都有這樣那樣的問題，當中甚至涉及造假。惟當局僅以違反《建築物條例》究責，合共罰款只有13.7萬元，再次令人慨嘆，人命何價！

2023年2月，旺角一幢樓宇清拆平台搭建物時發生高空墮物奪命意外，途經的63歲婦人遭墮下的長鐵枝插中頭部慘死。調查發現，工程進行前，曾有一名註冊小型工程承建商及其獲授權簽署人，向屋宇署呈交有關的小型工程文件，確認訂明圖則及詳圖是由其獲授權簽署人製備及簽署。詎料慘劇發生後，該承建商始承認並無實際參與工程，並不知悉細節，亦無製備訂明圖則、詳圖以及提供監督等。

更令人吃驚的是，實際負責有關清拆工程的承辦商，根本不是註冊承建商，亦即是無牌；另外，由承辦商到分判商再到建築工人，皆未有提供足夠預防措施，清拆工程是以不安全或危險的方式進行，涉違反《建築物條例》，同時被認定為導致女途人死亡的主因。

今次涉及的雖然只是小型工程，但任何工程都存在風險，必須做好監督管理和安全措施，事實卻是有人出賣專業、有人無牌開工、有人弄虛作假、有人蒙混過關，當中甚至涉及偽造文件。問題這麼多，性質這麼惡劣，結果禍及無辜奪去人命，說是合謀殺人也絕不為過。然而，當局僅以《建築物條例》檢控，法庭對這類案件亦慣性輕判，完全不痛不癢，反映不到問題的嚴重性。這究竟是法律不完善的問題，還是官老爺不重視人命的問題，怎能不令人反思？

事實上，法庭輕判已成常態，還見於其他職安健案件。例如新修訂的《職安健條例》在2023年通過，最高罰款提高至1,000萬元，但本報做過統計，修例後有逾3,500宗工業意外遭檢控，平均罰款只有約8,311元，比修例前的平均罰款僅提升369元。難怪承建商個個心存僥倖，絲毫不將人命安全放在眼內。

至於本港專業人士墮落塞責更非個別事件。可以斷言，本案的註冊小型工程承建商求其簽個字便算，固然荒天下之大謬，但肯定只是冰山一角，甚至可能是業界慣常做法。試想想，每天都有大量工程動工，大型地盤尚且事故不斷，小型工程會否人人也守規矩也就可想而知。屋宇署監管兒戲，現行制度無法杜絕亂象，已是彰彰明甚。

當然，今時今日的香港，多麼匪夷所思的事情也會發生。君不見，連當紅偶像團體的演唱會，也會發生史無前例的墮屏傷人意外，香港每天究竟還有多少拿人命較飛的工程正在進行，想一想也叫人不寒而慄。市民連行街也要擔心「中頭獎」，香港淪為危城，還談何旅遊盛事之都？正所謂，天災難避，人禍可免，當局是否有必要修例提高罰則，法庭是否必須正視並予以嚴懲，已是不言而喻。