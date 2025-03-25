冰鑑春秋：賴清德的政治腦充血

賴清德近日不斷升高所謂「抗中」言論，繼將大陸直接定義為「境外敵對勢力」後，更直指：「中國是無神論國家，宗教交流都具有統戰的目的，利用台灣人善良與對宗教的虔誠，提醒大家在交流時，要了解惟有團結才能守護民主自由。」

賴清德這段話明顯偏頗，首先，中國共產黨確實是無神論政黨，但並不代表中國沒有宗教活動，事實是基督教、佛教、道教、回教等世界主流教派，在大陸都有公開活動與信徒，這些宗教也常與各國交流，難道大陸也想「統戰」其他國家嗎？

其次，政治人物參與宗教活動本就夾雜着其他目的，就以賴清德自己來說，他多年前便自稱早已「決志」成為基督徒，但仍可以看見他經常擔任傳統喪儀的「點主官」，走訪民間宮廟也照樣拿香參拜，完全看不出一點基督徒的樣子。顯然，賴清德參與這些宗教活動也是「別有居心」，那是不是也應該提醒台灣善良民眾，賴清德正在利用你們對宗教的虔誠，欺騙你們的選票呢？

若賴清德真的認為兩岸宗教交流包藏禍心，那身為領導人的他，就不該只是「提醒」，而應該積極介入，甚至限制雙方往來。但賴清德卻只是喊出「團結守護民主自由」，明眼人都知道，他真正的目的不是阻止兩岸宗教交流，而是刻意做政治上的操弄罷了。

現階段的賴清德，無視特朗普給台灣帶來的空前困境，也無視兩岸間日益嚴峻的形勢，他念茲在茲的只有一件事，就是藉「大罷免」奪取「完全執政」的權力。所以，明明台灣還有很多該做的事，但整個政府機關都不務正業，全體動員參與大罷免的一切活動，完全視行政中立與百姓福祉如無物。有了這麼一個政治腦充血的領導人，留給台灣的，當然也只有仇恨與空轉了。