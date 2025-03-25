橫眉冷看：增加新籠 增加新鳥

一直有人吹噓，印度的製造業早晚會超越中國，但觀乎現實，卻完全不是這一回事。依照印度制訂的目標，到2022年，製造業要佔國民生產總值（GDP）的25%，可是2022年早已過去，時至今日，該國製造業的GDP佔比，仍然只得13%，跟當初的目標相差十萬八千里。

反觀中國，製造業一直蓬勃發展，去年的貿易盈餘更接近一萬億美元，其中大部分的貢獻，都是來自內地廠家。繼電動車之後，一個碩大無朋的產業正急速崛起，將來對人類生活的影響，將是無可估量，這個就是機器人產業。有很多國家的居民，家家戶戶都擁有汽車，若干年後，說不定家家戶戶都會擁有機器人。

今年中央電視台的春節晚會，安排機器人作舞蹈表演，其中更有拋手巾的環節，讓觀眾看得嘖嘖稱奇。但中國科技產業的發展一日千里，如今春季還未過去，機器人的技術已經大有捷進。最新出產的中國機器人可以打前空翻、側空翻，落地穩穩當當。有人做實驗，當機器人在前面走路時，人們從身後施襲，大力想將它踢倒，但它反應敏捷，輕輕一滑步，就能取得平衡，接着繼續穩步向前走。幸好當時機器人程式中，沒指示它向施襲者反擊，否則的話，嘻嘻！那施襲者就算不死，恐怕也得脫層皮。

未來的機器人用途很多，可以替你當傭工、保鏢甚至是孩子的補習老師，因此，它們很可能會成為家家必備的成員。目前的機器人製造業，中國遙遙領先，別說是印度，恐怕世界上任何國家，短期內都難以趕上來。過去中國製造業說要「騰籠換鳥」，但依我看來，也不一定要換鳥，未來的中國產業，只消增加新籠，也增加新鳥便行。