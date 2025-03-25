強詞有理：美軍失優勢

中國兩款六代戰機亮相後，美國終於按捺不住，特朗普又開啟自吹自擂模式，聲稱美國5年前已完成六代機秘密試飛，隱身性能高，有史以來最先進云云。侵侵向來愛面子，眼看中國六代機後來居上，難免有點失落和焦慮，於是一方面自我吹噓以挽回面子，一方面宣布投入血本加快研發。但問題是，他將此重任交給問題多多的波音公司，難道不怕壞了大事？拋開客機事故頻仍不說，波音去年將兩名太空人送上太空站卻無法返回，足足滯留了9個月，才由馬斯克旗下SpaceX的太空船接回地面，可謂顏面盡失。波音自身難保，能不能如期完成六代機研發，實在令人懷疑。

美國憑藉雄厚的國力和科技實力，軍工生產一直遙遙領先全球，戰機起碼比其他國家領先一兩代以上。但今時不同往日，隨着中國工業實力和科技水平不斷提升，軍工方面與美國的距離迅速拉近，六代機的研發更是走在美國前面，美軍空中優勢隨時不保。有人說，一旦失去絕對制空權，美軍就不會打仗。這不是誇張，而是事實，過去美軍參與的所有戰爭，全是由戰機扮演關鍵角色，沒有戰機轟炸開路，美軍必將寸步難行。

這也正是特朗普決定不惜工本，加快六代機研發的主要原因。問題是今天的美國已不是過去的美國，製造業空心化，軍工生產能力今非昔比，連五代機F35也無法如期交貨，六代機更不用說，何時才能正式裝備美軍，老美自己也說不準。有人估計至少還需要10年以上，到時中國可能已擁有七代機了，美國從領先者變成追趕者，是不是很諷刺？

再說，未來的戰爭極可能由無人機擔任主角，其他戰機都不重要了。而中國正是無人機領域的絕對領先者，不管是數量，還是質量，美國都無法相提並論。中國早前下水的5萬噸級076型兩棲攻擊艦，就被定義為無人機航母，而且採用電磁彈射技術，比任何對手更先進、威力更大。老美驚嘆中國造船能力是美國的232倍，姑勿論是否準確，中國軍事裝備日新月異，確實令老美心驚膽戰。

美國媒體日前煞有介事宣稱，五角大樓將向馬斯克匯報美軍可能對華作戰計劃的簡報。特氏及五角大樓立即澄清，強調不想跟中國爆發戰爭，連計劃也沒有。實際上，中美軍事實力此長彼消，即使是再狂熱的好戰分子，也不敢輕言對華開戰。