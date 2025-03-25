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香港仔塌樹枝 9旬嫗傷面送院

【本報訊】昨晨近中午12時，香港仔水塘道10號對開有大樹樹枝塌下，擊中一名途經的姓許（93歲）老婦，其同行女兒報案求助。許婦面部擦傷，由到場救援人員為她處理傷口，並交救護車送往瑪麗醫院治理。據了解，涉事大樹約15米高，而墮下樹枝長約300厘米、直徑約10厘米。
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