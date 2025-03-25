3月25日(二)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月25日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
香港仔塌樹枝 9旬嫗傷面送院
【本報訊】昨晨近中午12時，香港仔水塘道10號對開有大樹樹枝塌下，擊中一名途經的姓許（93歲）老婦，其同行女兒報案求助。許婦面部擦傷，由到場救援人員為她處理傷口，並交救護車送往瑪麗醫院治理。據了解，涉事大樹約15米高，而墮下樹枝長約300厘米、直徑約10厘米。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20250325-0325_00176_265/香港仔塌樹枝--9旬嫗傷面送院
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc