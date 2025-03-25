目光問題街頭毆鬥 2男同惹官非

【本報訊】深水埗爆發街頭毆鬥。有網民在網上發放一段影片，顯示兩名男子於上周六（22日）在鴨寮街排檔旁的行人路互毆，雙方拳拳到肉，倒在地上扭打，期間黑衣男子以手擸住白衣男的後頸；白衣男則以腿壓向對方腰部，更將其腿提起將對方壓制在地，黑衣男明顯處於下風。

街坊：佢隻眼流血呀 當時大批街坊駐足圍觀，期間一名手持角磨機的男子，懷疑指摘一名鏡頭外的女子「你一早勸吓你老公啦，唔好畀妳老公同佢嘈啦！」其他街坊亦出言勸喻「佢流血呀！佢隻眼流血呀！」「勸吓佢啦！」其後一名女子上前拉扯白衣男衫尾，企圖分開兩人，可惜徒勞無功，白衣男子更激動地指「佢攞刀插我呀！」眾人紛紛上前勸阻兩人息事寧人。

執法部門表示，當日下午5時55分，兩名男子在鴨寮街公廁對開，疑因目光問題發生爭執，姓李（41歲）男子疑用筆插傷姓任（48歲）男子的面部及胸部，李男自己亦傷及鼻子，兩人均拒絕送院。警員經初步調查，兩人涉嫌「在公眾地方打架」被捕，並帶署扣查。