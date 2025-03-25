屯門反走私巡邏 漁船檢值2500萬貨

暗格起出乾魚翅電子產品雪茄 香港海關上周六（22日）在屯門執行反走私巡邏，發現有人把貨物搬上一艘漁船，其後該漁船擬駛離香港水域，懷疑正進行走私活動。海關區域巡邏船作出追截，並截停該漁船及登船搜查，在船艙暗格起出受管制乾魚翅、電子產品及雪茄等走私貨物，價值約2,500萬元，並拘捕4名船員，他們已被控「企圖輸出未列艙單貨物」罪，案件今日到西九龍裁判法院提堂。海關指出，內地一向對貴價食材需求甚殷，不法分子遂走私乾魚翅，如該批貨物被偷運到內地，可逃避約300萬元稅款。

上周六晚，海關有組織罪案調查科人員在屯門一帶執行反走私巡邏，期間發現一艘漁船停泊於屯門一岸邊，見到有人把數十箱貨物搬到漁船甲板。當該漁船駛離岸邊時，關員持續進行觀察，看到漁船有機會從西邊海域駛離香港時，有組織罪案調查科人員隨即聯同港口及海域科人員進行聯合行動，部署船隻截查該艘漁船。

當目標漁船駛近香港西北面水界擬開往內地時，海關巡邏船立刻展開追截，最終於大澳附近海域將其截停，關員登船作出檢查。當時漁船上有4名船員，關員要求船長出示載貨艙單，惟對方未能提供載貨艙單及任何文件，關員隨即搜查該漁船，發現其中一個船艙布滿雜物，移開雜物後見到通往下層的通道。當沿通道往船艙下層檢查，在一個暗格內搜獲32箱走私貨物，包括400公斤受管制乾魚翅、逾40萬件電子產品及1,200支雪茄，市值共約2,500萬元。

船長及3船員今提堂 關員拘捕該4名（31至53歲）中國籍男子，包括船長、輪機長和兩名船員，他們現正被扣留調查，同時扣查一艘用作走私的漁船。該4人被落案控以一項「企圖輸出未列艙單貨物」罪，案件今日在西九龍裁判法院提堂。海關經初步調查後，相信有不法分子僱用有關船員，以漁船作掩飾把該批貨物偷運到內地。因該批走私貨物收藏於船體結構的暗格或分間位置，有理由相信該漁船被改裝以收藏走私物品，所以該漁船亦被海關扣查，稍後會安排合資格驗船師檢驗漁船。

海關表示，估計不法分子走私受管制乾魚翅的原因有兩個，一是內地一向對貴價食材需求相當殷切，二是若要正常出口受管制乾魚翅，是需要領取相關出口許可證，因此不法分子才鋌而走險偷運乾魚翅到內地。另外，走私最主要是逃避國家稅項，以今次檢獲的走私貨物價值計算，一旦成功偷運到內地將可逃避約300萬元稅款。