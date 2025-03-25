涉發口交照逼女方性交 快餐店經理受審

【本報訊】一名麥當勞快餐店分店經理，涉嫌把年僅15歲的兼職女侍應帶到店舖更衣室，先摸胸接吻再要女方為他口交。到女方16歲時，經理更涉嫌帶他到住所親熱，並被指偷偷拍照，威脅女方跟他發生性行為。涉案男經理否認向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為及兩項未經同意發布或威脅發布私密影像，案件昨日在區院開審。控方指，被告利用他作為經理之職位犯案。

事主15歲兼職侍應 男被告江垚現年32歲。據控方開案陳詞指，Ｘ現年19歲，2021年8月開始，在灣仔一間麥當勞當兼職侍應。案發時，被告是該店的經理。2022年3月3日晚上，被告帶Ｘ到該店的更衣室，期間，被告用手摸Ｘ的胸及吻她。被告要求Ｘ為他口交，Ｘ照做。事後，兩人仍然是朋友，當時Ｘ只有15歲。至2022年7月及8月，已16歲的Ｘ先後到被告住所，Ｘ曾為被告口交，兩人亦有發生性行為。

控方續指，2022年8月23日，Ｘ應被告早前要求，把自己下體私密處的照片，透過微信發給被告。同年9月5日，被告威脅Ｘ要她與被告發生性行為，否則他會將Ｘ的私密照片發布。Ｘ沒應允被告的要求。被告嘗試再聯絡Ｘ，但Ｘ將他的訊息封鎖。2023年4月29日，被告透過微信，向Ｘ一名前同事發送了一張Ｘ與被告進行口交的照片，Ｘ相信相片是在被告住所內拍下的，她當時不知被拍照，這令Ｘ受到侮辱、驚嚇及困擾。被告在警誡下則指「我唔清楚咩事」。案件編號：DCCC 18/2024