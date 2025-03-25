與中一女生殘廁性交 已婚男師認罪囚22月

官斥利用師生關係 違反誠信 已婚宗教科中學男老師，跟年紀小他超過24年的15歲中一女生拍拖，兩人在放學後相約在長沙灣一殘廁「密會」，其中一次被告與女生性交，另一次則只在女生私處外摩擦。教師在事件未曝光前已辭職。該教師昨在區院承認與年齡在16歲以下的女童非法性交及非禮罪。辯方求情稱，被告妻子已原諒被告。法官彭中屏認為被告違反誠信，但接納他有悔意，亦無證據指事主受心理創傷，最終判處被告入獄22個月。

現年41歲男被告以「L.W.S.」作代號，現時任中學代課老師。被告已婚，育有一名現年5歲的兒子。辯方形容被告跟事主的戀情是「不倫戀」，而被告對事件亦感羞愧，知道自己有違道德、違反誠信。辯方指被告在事件揭發前已辭職，是想遠離事主，現時妻子已原諒他。法官指，被告跟事主年齡差距甚遠，認為被告利用師生關係，違反誠信。考慮到被告已婚、雙方年齡差距，法官不接納被告是真心想跟事主發展關係，就兩罪判他分別入獄27個月及18個月，顧及量刑整體性，把總刑期調整至監禁22個月。

兩人曾為情侶 拍拖一年 同意案情指，被告自2009年開始，在一間中學任職宗教科老師。女事主Ｘ自2022年入讀同一中學。中一時，她透過其他同學初次認識被告。至Ｘ中二時，被告成為她的宗教科老師，兩人關係變得親密。2022年底，兩人成為情侶，至2023年底分手。2023年11月底，被告以個人理由辭職。

案情又透露，Ｘ的父親在女兒的手機內，發現她與被告在Instagram上有關於性行為的對話。父親往女兒學校了解，並於同日報案，事件被揭發。據Ｘ在錄影會面指，2023年6月某日放學後，被告要求Ｘ帶他到暢通易達洗手間，Ｘ遂帶被告到長沙灣住所附近商場的暢通易達洗手間。兩人在洗手間內面對面站立，被告與Ｘ性交約5至10分鐘。Ｘ稱感覺「無咩特別」，而與被告性交，純粹是配合對方。另外，2023年7月某日放學後，兩人再到同一暢通易達洗手間，被告用下體摩擦Ｘ私處外側及附近位置，歷時同樣5至10分鐘。被告在兩次事件中均有用安全套。案件編號：DCCC 934/2024