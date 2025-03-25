設局呃七旬嫗6000萬 兩男分囚6年及20月

【本報訊】七旬婦與丈夫離婚後獲分身家約兩億元，她其後認識一名自稱任職銀行職員的「契女」，「契女」游說她投資金融產品，該婦信以為真，怎料卻疑墮騙局，損失逾6,000萬元。「契女」及兩名被指是同黨的男子，被控欺詐及洗黑錢等罪。「契女」於開審前潛逃，餘下兩男經審訊後，被裁定共7項欺詐及洗黑錢罪成，昨日在高院判刑。法官郭啟安斥責被告處心積慮設局犯案，將事主玩弄於股掌之中，各人各司其職，情節惡劣，判處兩人分別入獄6年及20個月。

開審前潛逃 緝女主腦 昨接受判刑的兩名男被告，分別為物業管理員伍超光及文員鄭德起，兩人現年均為54歲。兩人就同面對一項洗黑錢罪罪成；伍另有3項欺詐罪成，鄭另有3項洗黑錢罪成。同案本來尚有另一名女被告范佩韻，但她在開審首日缺席聆訊，法庭已發拘捕令。

法官判刑指，范佩韻是幕後主腦，為榨取事主一分一毫，無所不用其極。伍超光扮演極為重要角色，罪責跟范相同，法官指斥他貪心、毫無人性，判他入獄6年。法官亦相信，鄭德起有合理理由相信涉案款項是黑錢，卻視而不見，同流合污，判他入獄20個月。

控方案情指，現年77歲楊姓女事主在2014年經朋友認識范佩韻，范自稱在滙豐銀行任職，與高層相熟，兩人關係變得緊密，以「契媽」和「契女」互相稱呼。隨後，范游說楊投資金融產品，楊不虞有詐，應要求多次匯款到指定戶口，相關款項最終被用作無關投資的用途，包括購買兩架保時捷跑車。

控方續指，伍超光曾先後向楊訛稱他為香港金融管理局職員，要求楊支付約388萬元，以刪除她的洗黑錢紀錄，好讓楊收取投資回報。期間，伍出示聲稱由金管局發出的信件。翌年伍再要求楊存入共430萬元，聲稱事主存款才能取回投資回報。至於鄭德起，他在范的公司任秘書，范是他上司，鄭曾陪同楊到銀行處理匯款手續等。案件編號：HCCC 142/2023