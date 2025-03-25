Coldplay演唱會換票 歌迷等半句鐘無果

【本報訊】英國樂隊Coldplay演唱會印錯門票事件，受影響觀眾昨起獲安排更換門票。但有歌迷表示在換票點等待半小時，仍未能成功取得新門票，大感無奈呻麻煩。Cityline表示，正探索速遞門票換領服務，並會退回每張票150元的服務費。文化體育及旅遊局則指，Cityline要具體解釋事件及出錯成因。

Cityline在香港分別設7個指定服務點提供換票服務，包括北角、太子、大圍及機場等，大部分是順豐站；另在深圳和廣州各設一個換票點。本報記者昨午約2時半在大圍換票點視察，留意到只有零星歌迷換票。他們要先出示舊門票予職員驗證及登記，並等待資料上傳系統後，才能在自助服務機輸入取票編碼及密碼領取新門票。

不過歌迷陳先生在登記舊門票後，等候半小時仍未能成功換票，只能在服務機不斷嘗試，並等待職員協助跟進。對於換票安排，他大呻麻煩。另有歌迷在太子換票點辦理手續，指Cityline並非新成立，質疑為何出現如此大問題，並希望不要重複犯錯。深圳歌迷更稱有關安排影響其心情，或許不敢再來港看演唱會。

當局促Cityline交代道歉 Cityline則在社交平台上載短片，由人工智能客戶服務部代表，就1,399元企位門票上的資料偏差致歉，並指正研究提供速遞門票換領服務，受影響觀眾由即日起至下月7日換票，並會退還150元購票手續費。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，政府在知悉事件後已要求Cityline清楚交代事件及換票安排，以及要道歉。她續指現時距離演唱會舉行仍有時間，當局會密切留意換票情況，有需要會對Cityline再要求或引導。