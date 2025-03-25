東呼即應：步履蹣跚過馬路 男子如跳太空舞

【本報訊】「太空舞」用作形容那些人步履蹣跚，行路跌跌撞撞，猶如太空漫步。而深水埗一名男子神情呆滯，過馬路時步履蹣跚，之後在路邊四腳朝天跌倒，幸私家車及時避開，就被網民嘲諷如跳太空舞。另有男子在港鐵車廂內狂做掌上壓，或觸犯港鐵附例。

近日網上流傳一段影片，有個揹背囊的男子，在深水埗通州街過馬路時左望右望，神情呆滯，腳步浮浮的樣子，突然有一輛貨車疾速駛過，幸好及時避開，否則隨時喪命。

該名年輕人徘徊了一會兒，之後整個人跌倒在地、四腳朝天，幸好一輛紅色私家車及時避開。有網民笑他神志不清，「可能是太空人未習慣地心引力」，亦有人說見到可疑情況，應該立即報案求助。

港鐵內做掌上壓或違附例 另一條網上流傳片段可以見到，有一名年輕人在港鐵車廂疑似狂做掌上壓。香港人真的很忙碌，連乘坐港鐵都爭分奪秒做運動，不過他的姿勢並不正確，小心弄傷腰部。

根據《香港鐵路附例》列明，任何人不得在列車上，或在鐵路處所任何部分作出對其他乘客造成滋擾或煩擾的行為，違例者可被罰款5,000元。