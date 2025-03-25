本屆立會最後一次大會暫定10‧22

【本報訊】政府早前公布將於12月7日舉行立法會換屆選舉，議席數目維持90席。立法會主席梁君彥更新下半年立法會的大會會議日期，本屆立法會最後一次例行會議暫定為10月22日，但亦會視乎情況作出調整。

配合換屆 或會調整日期 秘書處發給議員的文件指出，主席根據《立法會條例》，為使立法會換屆選舉得以舉行，行政長官可在立法會任期完結前中止立法會會期，以終止立法會的運作，因此10月22日的會議或會調整，11月及12月則不編排任何會議；而7月30日會議後至9月3日會議前為暑期休會，沒有任何例行會議。至於今年發表《施政報告》、施政報告答問會互動交流答問會的日期，則有待政府當局通知。

現時立法會有90個議席，當中40名議員經選舉委員會界別選舉產生；30名名議員經功能界別選舉產生；20名議員經分區直接選舉產生。選舉委員會界別的議員由1,500名選委選出，政府早前指選委會現時由967名選任委員，及提名委員和當然委員組成。政府會在9月7日就90席選任委員作補選，令他們可在選委會界別進行提名及投票。