保留編外職位負責工會登記 被質疑時限長

【本報訊】政府早前建議修訂《職工會條例》，包括終身禁止違反國安罪行的人士成為職工會幹事或職員。立法會人力事務委員會昨討論保留勞工處一個有時限的首席勞工事務主任編外職位，加強規管職工會以維護國家安全，並推動勞資協商，促進勞資和諧。有議員認為延長職位3年太長，「兩年係咪合理啲呢？」又認為財政赤字下要考慮整合工作，另一議員則憂慮工作重疊。當局認為維護國家安全不能滿足於一時太平，未來會檢視是否轉為常額職位。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，該職位會領導勞工處轄下的職工會登記局及勞資協商促進科。他指完成修例只是「新階段的開始」，維護國家安全只有進行時，沒有完成時。他又稱，現時只有3個首席勞工事務主任常額職位，難以兼任，而涉及的編外職位已計算在編制內。該職位薪酬為首長級第1點、延長時間為期3年。

有工會背景的議員黃國指「黑暴」期間有人士利用職工會平台從事政治工作，但他關注延長職位3年是否太長，「兩年係咪合理啲呢？」他又認為現時已有最低工資一年一檢機制等措施減少工作量，財赤之下未來能否整合工作。

當局將評估變常額職位 孫玉菡指內部討論後認為續期3年是「最少」，指國安工作沒有停頓時間，即使完成修例，「你唔可以有個大門之後，無人看門口㗎嘛。」他又認為即使現時有最低工資一年一檢機制，但是檢討時間更頻密亦是工作量。有議員關注職位未來會否再次延續，孫玉菡重申維護國安沒有完結，「今日太平唔代表他日太平㗎嘛」。他說相關工作有長期需要，未來會評估是否將職位變成常額職位。

另有議員關注編外職位「推動勞資協商，促進勞資和諧」的工作內容，是否與常額首席勞工事務主任有重疊。勞工處副處長（勞工事務行政）何錦標表示，額職首席勞工事務主任負責統領勞資關係科、提供調停服務，以及檢討法例；編外首席勞工事務主任主要為教育及預防性工作。