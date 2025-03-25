港僱員去年人工中位數2.05萬

【本報訊】香港打工仔女去年中的人工較前年有所上升。政府統計處昨日公布，香港僱員去年5月至6月的每月工資中位數為20,500元，較前年同期的19,800元高出3.6%；至於去年5月至6月的每小時工資中位數為82.9元，較前年同期的中位數80.1元高3.5%。政府指，比較去年與前年的每月工資之變動，可以有效反映在該兩年間，僱員所收取薪酬的變化。

35至44歲組時薪中位數最高 在去年5月至6月，男性僱員的每小時工資中位數為93.3元，女性僱員則是73.2元。按年齡組別分析，介乎35歲至44歲的僱員，每小時工資中位數最高，為97.2元；其次是介乎25歲至34歲僱員的86.7元；以及介乎45歲至54歲僱員的83.9元。

按行業分類，金融及保險與教育及公共行政去年5月至6月賺最多，每月工資中位數為32,800元，較前年同期分別增加3.7%及3.2%；其次是「電力及燃氣供應；污水處理、廢棄物管理及污染防治活動」，月薪中位數為31,000元，亦較前年同期上漲4%。至於去年5月至6月每月工資中位數最低的行業是零售，僅14,500元。