推電動車充電網絡 已撥款3億

【本報訊】氣候變化對環境影響日益嚴重，由環境及生態局與香港大學合辦的香港氣候論壇昨日開幕，當局指，政府爭取在2035年將零碳電力的比例提高到60%至70%，減少一半的碳排放量，在2050年前實現碳中和。而政府目前已撥款3億元，用作推展為公眾使用的電動車充電網絡。

環境及生態局局長謝展寰致詞時表示，政府會積極推動綠色轉型發展，包括綠色金融和綠色出行。一系列措施包括擴建全港電動車充電網絡，在本屆政府任期屆滿前完成（2027年前），全港將會有超過20萬個充電車位。政府亦已撥款3億元，用作推展為公眾使用的電動車充電網絡，並以快速充電技術為基礎。

爭取10年內提高零碳電力至7成 當局爭取在2035年將零碳電力的比例提高到60%至70%，由於建築物用電量約佔總耗電量的90%，謝指，當局正多管齊下推動節約能源，包括綠色建築設計和認證，減低商業樓宇的用電量；公布私家車及的士綠色轉型路線圖；加強社區回收，以至第一座垃圾焚化爐預計在今年底投入運作等措施。

至於面對極端天氣的應對策略，謝就指香港作為沿海城市，特別容易受到熱帶氣旋和水位上升等極端天氣影響，當局會加強關鍵結構，更新設計標準，以符合最新的氣候情況。香港從1997年起停止興建燃煤發電廠，逐步轉用其他能源，在當局努力下，香港的碳排放量在2014年達到高峰後，至今已減少約四分一，並力爭在2035年前，減少一半的碳排放量，在2050年前實現碳中和。