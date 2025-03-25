數碼平台工作者調查 議員失望斥內容廢話

外送員關注黑工入侵 當局無提解決方案捱轟 勞工界一直關注數碼平台工作者的保障，立法會人力事務委員會昨討論相關事宜，當局指2023年底至2024年3月的調查，推算有1.29萬人過去12個月曾從事外送平台工作；而另一調查發現62.7%工作者最重視非法勞工及「黑工」問題。多名議員直言對當局調查結果「失望」，有議員更炮轟研究內容「阿媽係女人」，並沒提出任何解決問題的方案。有議員會後在社交平台貼文，直斥調查失焦。

政府統計處高級統計師（社會）董詩韻表示，當局在2023年12月至2024年3月曾進行調查，推算有1.29萬人過去12個月曾從事外送平台工作，八成為男性、最高學歷為中學或以下，過半數為15至39歲組別。勞工處助理處長（勞資關係）梁樂文指處方另一調查結果發現，62.7%工作者最重視非法勞工及「黑工」問題，其次是收入穩定性和工傷意外補償。

具工會背景的議員陸頌雄直斥研究內容「阿媽係女人」，只是調查並整理大家都知道的事情，並沒有解決問題的方案。他舉例，統計收入沒中位數、按年比較、時薪等關鍵資料，直言「失望」，其他工會也能做。他指「你唔好喺你一屆政府最後一個月先至話攞個框架出嚟，我唔明白有咩好拖！」

勞工及福利局副局長何啟明僅回應：「其實喺我開場發言講咗，我哋會喺今年內，擬定未來路向。」至於薪酬數據，董詩韻說：「部分抽樣樣本比較有限，所以提供唔到。」

勞工界議員周小松指政府2021年稱會有「好完整、好靚嘅調查」，認為本港一直在原地踏步、令人失望。他指報告內容無助釐清勞動關係等內容、「意義不大」，難以探討。他說：「嘩！準備咗咁耐、做咗年幾，樣本不足？你咪做多啲樣本囉！」他指要釐清工作性質才能知道議題屬於「假自僱」，還是要訂立新性質，因此重視研究結果。

樣本不足 辯稱資源未必能配合 何啟明認為研究已寫出作者重視非法勞工及「黑工」問題、收入穩定性和工傷意外補償。董詩韻則指平台公司是歸類為「速遞和服務業」，該類亦包括其他速遞公司，但亦不足就業人口1%。她又稱1,000戶數據需時一年完成，如需更多樣本，資源上未必能配合。

另一議員陳永光認為本港現時還在意見調查階段，「無疑是比較滯後」，關注政府是否有具體時間表保障平台工作者，又提出現時有黑工及違反交通規則的問題，對市民造成困擾和危險。何啟明認為平台工作者期望有彈性安排，才會出現「模糊不清」的情況，認為要再研究如何取得平衡，而使用單車等交通工具應遵守法律，會和相關部門執法。

調查失焦 無助保障從業員權益 議員黃國認為自由工作者的所謂「自由」，是規避了背後的保障。他在會後於社交平台貼文，批評「平台工作者統計調查」拖宕近4年，忽略重點、數據粗疏、大篇幅吹捧「假自由」，完全失焦、帶偏方向，無助加強保障平台工作者權益，令人失望。他認為當局必須有立場，調查報告無助掌握真正收入水平。