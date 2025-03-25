未全面活用土地 倡再檢視北都規劃

【本報訊】港府極力推動北部都會區發展，但近年經濟不景，要吸引發展商投地或有難度。世邦魏理仕香港昨日提出對北都土地規劃的建議，其估值及諮詢服務部董事楊卓衡表示，現時北都的洪水橋/厦村新發展區有多幅土地被劃為物流或工業用途；新田科技園的公屋規劃亦未必適合當區工作的創科人才；而「片區開發」交予發展商的地盤分散，或不能吸引發展商投標，建議政府重新檢視規劃發展。

指「片區」邊界分散 不利投標 楊卓衡表示，現時在洪水橋/厦村新發展區有多幅土地屬物流或工業用途，77公頃的潛在土地在未來20年未必「食得晒」，市場需求或不足以全面活用土地。而在新田科技園附近的公屋規劃亦未必適合，因科技園多為創科專才，通常不會居住公屋，增加私人住宅供應有助他們落戶香港。

至於正展開市場意向調查的「片區開發」方面，楊則坦言3個片區開發試點邊界分散，令各試點之間難以形成協同效應，以目前的土地價格而言，預計初期資金或會超過未來私人房屋發展的利潤，可能導致市場反應低迷。

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部主管兼執行董事鄭亥延則表示，因應土地市場低迷，「鐵路加物業」發展模式或不足以讓港鐵公司作大量前期資本支出，建議當局可以考慮免補地價、或提供優惠補地價，以吸引私人發展商盡早參與港鐵車站上蓋的未來住宅用地，有助確保發展基建的現金流。