公屋新策收貴租變相「趕走」 稱鼓勵富戶向上流

指目標量難計 料收數百單位 房委會資助房屋小組委員會通過收緊公屋富戶政策。房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如昨日在電台節目表示，新政策既提高額外租金，亦鼓勵富戶向上流，認為「富戶」收入較為穩定，屬公屋租戶中較有能力的一批。而身兼委員會委員的議員盧偉國則形容，新政策「有甜有辣」，相信即便富戶加租後仍能負擔。

黃碧如表示，新政策理順執行規則，例如租戶以「白表」買一手居屋或私樓，令富戶可以簽好轉讓契約，正式收樓後才遷出，不用擔心買樓後需要另找地方租住。至於預計新措施可釋放多少個公屋單位，黃碧如指未有目標數字，相信最起碼會有數百個。

被問到加租幅度會否不足、會否考慮收富戶市值租金，黃碧如指做法或會令全部富戶轉往私人市場造成衝擊，新措施是希望讓富戶儲錢置業，認為現時調整合適，強調房委會已作出平衡。

自願遷出可保留綠表資格4年 盧偉國則表示，額外租金水平調高為2.5倍至4.5倍租，相信富戶仍承擔得起。對於坊間指有租戶不想被收取4.5倍租金，向僱主提出要求減薪，盧坦言有聽聞過類似情況，但個人認為做法不應該，因為人應該求進步、力爭上流，隨着私樓供應穩定，富戶有較多選擇。而自願遷出單位可保留綠表資格4年，明白置業可能需要時間考慮，認為是較人性化的措施。

至於「加辣」力度會否不足，盧偉國稱，調整後的新措施是希望人性化地鼓勵富戶向上流，「條線劃邊好難定」，建議房委會日後可視乎效果再決定有否需要調整。

因應收緊公屋富戶政策，房委會提高富戶額外租金及降低富戶入息限額，由現時按入息水平繳交1.5倍至兩倍租金的「兩級制」改為「三級制」。受影響租戶將按入息，分別繳交2.5倍、3.5倍及4.5倍租金；超限額5倍則須遷出。