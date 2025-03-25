體院精英運動員資助額 下月起上調8.3%

【本報訊】港隊去年在巴黎奧運創佳績，卻爆出有全職運動員每月僅獲7,000多元資助。文化體育及旅遊局局長羅淑佩公布，體院精英運動員直接資助額由4月起上調8.3%，最低的「成年隊」運動員資助額亦由每月7,130元升至一萬元。另一方面，桌球及網球將獲保留為體院「A級」精英項目兩年；殘疾人保齡球則維持B級，而高爾夫球將升至A級；獨木舟及殘疾人游泳會升至B級。

羅淑佩昨在政府體育委員會會議後表示，運動員資助對上一次調整是在2020年，委員已經考慮消費物價升幅、市場薪酬趨勢及吸引體育人才的需求，一致認為精英運動員資助額加8.3%的幅度合適，而「成年隊」的增幅則參考其他培訓計劃。殘疾運動員亦會引入「成年隊」制度，吸引更多人投身全職的行列。

桌球網球續成A級項目 羅又指現有機制下，桌球要在過往4屆及未來兩屆，至少3屆成為奧運或亞運項目，但由於決定權在於奧委會等，難以控制；新修訂則要求項目在1997年以來最少3次成為奧運或亞運比賽項目，因此桌球能繼續成為A級。

她續指，由於網球沒有世錦賽，在現行機制下比其他運動少機會達標，因此當局引入其他賽事的成績作標準，相信新機制能更彈性及推動運動員努力，又指未來會再因應運動項目新賽事的重要性修改。

體院現時共有20項「A級」精英運動項目，包括羽毛球、單車、劍擊、游泳、乒乓球等，該些項目可獲體院的支援。