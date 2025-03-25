荃灣港安冧檢查燈 擊中兩醫護

【本報訊】醫院墮物事件又再發生！荃灣港安醫院在周日有檢查燈墜落，擊中兩名醫護人員，兩人經檢查後沒有大礙，毋須留院治療。事發時，在治療室內的病人並沒有受傷，院方於當晚停用涉事治療室，衞生署已要求港安醫院提交調查報告。院方稱涉事手術燈曾於今年1月進行例行檢查，並被承辦商確認安全，目前已完成檢查所有天花設備及醫療用吊塔，同型號的4組手術燈經檢查確認為安全，現時運作正常。

已查驗所有天花設備 據港安醫院通報指，一名醫生前晚（23日）在急診服務的一間治療室，為一名病人完成程序後，在旁協助的一名醫護人員嘗試將檢查燈調向時，檢查燈突然墜落，擊中在場兩名醫護人員，兩人經檢查後沒有大礙，毋須留院治療。事發時，在治療室內的病人並沒有受傷，院方於當晚停用涉事治療室。

事發後，院方要求供應商即時派員檢查院內所有同型號的檢查燈，確保安全穩妥。為審慎起見，院方亦要求供應商檢查院內由同一供應商Draeger Hong Kong Limited提供不同型號的所有檢查燈。另外，衞生署已聯絡該器械的本地供應商，了解事件的詳情，亦會通知醫院管理局及所有私家醫院等，如有使用涉事器械，應盡快聯絡供應商跟進，同時亦已書面要求供應商主動通知受影響的客戶及作出跟進。