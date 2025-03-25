精神健康約章 非全港學校參與

【本報訊】外界批評政府的青年工作不力。立法會民政及文化體育事務委員會昨討論《青年發展藍圖》的落實工作，議員陸頌雄形容青少年自殺問題是大好年華的悲劇，關注原因為何。他又關注現時有約三分之一學校沒參與「4Rs精神健康約章」，是否擔心「應承咗做唔嚟」。另外，政府精神健康熱線過去只轉介414宗個案，議員關注轉介機制為何？

陸頌雄提及青少年自殺問題，除提出有關情況外，針對部分學校沒有參與「4Rs精神健康約章」，他認為相關措施是「綱領性為主」，能否訂立指標讓學校遵循。

教育局首席助理秘書長（延續教育）吳肇基指「4Rs精神健康約章」適用於所有學校，現時精神健康是學校課程宗旨之一，亦有針對精神病患學生的教師專題課程，提供針對性服務。他又表示，現時有「跨專業團隊」，在學校給予支援。

「情緒通」轉介率低 成效惹疑 另一議員周浩鼎關注「情緒通」的精神健康熱線轉介了414宗個案，只佔總數的數個百分點，關注轉介機制為何。政府指情緒熱線是24小時服務，有即時自殺風險者會轉介相關部門；沒即時危險者，會在電話提供情緒紓緩服務。

近期時常有學生到內地參與考察後出現腹瀉徵狀，議員陳仲尼形容相關事件「集體」、「頻密」，並非個別事件。他關注政府是否有風險管理措施，例如視察餐廳、居住處所的衞生情況。民政及青年事務局副局長梁宏正回應稱，當局知悉部分考察團將在復活節假期出發，已提醒參加者注意安全和食物健康。吳肇基則指局方快速成立專責小組跟進，並在了解情況後更新指引、強化匯報機制，期望受影響師生被妥善照顧。