商戶長者友善措施 滿意度不足25%
【本報訊】本港人口急速高齡化，有調查訪問了3,000名50歲或以上人士發現，他們對本地商戶長者友善措施的滿意度普遍低於二成半，反映商戶在應對高齡化社會的需求上仍有待提升。調查又揭示食品及用膳佔他們的消費支出最高，達到三成七，其次是住屋開支，佔兩成。學者指，長者及年齡友善不僅是社會責任，亦是可持續發展的機遇，希望可打造香港成為更具包容性和幸福感的城市。
逾9成長者住在社區
理工大學樂齡與家庭研究中心昨日舉行「賽馬會齡活共創計劃」啟動禮。理大於去年12月至今年3月期間，以電話訪問3,000名50歲或以上市民，結果發現少於兩成半人對本地商戶的長者友善措施感到滿意，當中醫療和網購平台行業的滿意度評分最低。研究又發現改善員工態度能提升銀髮族的消費意欲近四成，效果亦最明顯。
當局稱，截至上月本港有200萬名60歲以上人士，有逾九成長者住在社區，而非住在安老院，指政府很想更好地滿足長者的需求，期望令他們活得更開心自主，相信若成功做到，將會是德政，否則會變成社會的沉重負擔。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：