商戶長者友善措施 滿意度不足25%

【本報訊】本港人口急速高齡化，有調查訪問了3,000名50歲或以上人士發現，他們對本地商戶長者友善措施的滿意度普遍低於二成半，反映商戶在應對高齡化社會的需求上仍有待提升。調查又揭示食品及用膳佔他們的消費支出最高，達到三成七，其次是住屋開支，佔兩成。學者指，長者及年齡友善不僅是社會責任，亦是可持續發展的機遇，希望可打造香港成為更具包容性和幸福感的城市。