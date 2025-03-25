診金連藥費睇病 擬每年萬元封頂

公營醫療加價今出爐 急症專科住院全落刀 公立醫院收費調整今日出爐，病人勢被「開刀」。消息指，公院急症室、普通科、專科門診及住院等的非危重服務將加價，每項服務及藥物均會逐項收費，當局傾向設「封頂」機制。據了解，病人每年最多付約一萬元診金連藥費、新收費最快明年1月起分3階段實施，期望5年時間可完成改革，每兩年檢討一次。有醫管局成員認為，現時才改革收費已有點慢，如不改革難以持續應付本港人口老化，建議將政府醫療補貼比例由逾97%減至約八成。家庭醫學學院則相信，新收費制度有助引導非急症患者選擇更合適醫療途徑，有效紓緩急症室壓力。

最快明年分3階段實施 據了解，為讓前線人員有時間適應新收費制度，並需時調節收費系統等，至少半年後才會逐步開始新收費，非危殆或非危急者收費會由目前180元，上調至與一般私家診所的收費看齊。為免加價對長期病患者等經常使用服務的病人構成「疊加」壓力，當局傾向設立「封頂」機制，消息指病人每年最多付約一萬元診金連藥費，改革落實後維持公營醫療整體資助率90%。另外，就改善醫療費用減免機制，消息稱會放寬資產及入息資格，基本上合資格申請的公屋住戶，亦可申請到有關豁免。

推星洲作例 補貼僅80% 醫管局管治及架構改革委員會成員林奮強稱，本港公立醫療的持續性已到臨界點，目前醫管局支出逾97%由政府補貼，即100元市民只付兩元多，建議補貼比例可由現時「9字頭降低些，或至8字頭、8字尾」，認為這並非不合理數字。他又以新加坡為例，指當地最需要幫助、最低層的人，政府最多津貼都是80%，認為本港現時才改革公營醫療收費已有點慢，強調如果不改革，難以持續應付人口老化。對於會否有「封頂」機制，他相信有的機會「都幾大」，亦會是一般家庭可負擔水平。

當局曾表示，調整收費方案目標是集中資源處理危急病人，香港家庭醫學學院副院長劉浩濂稱，知道部分市民擔心新收費或加重經濟負擔及影響醫療保障，但相信新制有助引導非急症患者選擇更合適醫療途徑，有效紓緩急症室壓力。他又稱學院希望可以有更多私家醫生在晚上應診，方便更多病人。