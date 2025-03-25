工會稱行內外判非罕見 須留意資歷買公眾保險

【本報訊】旺角長旺道一宗清拆樓宇平台搭建物的高空墮物奪命事故，意外奪去一名63歲途經婦人的性命，惟最終涉事前註冊小型工程承建商、獲授權簽署人、承辦商、其分判承辦商及建築工人，合共判罰款只有13.7萬元。

「用大判個牌分畀無牌做」 有工會認為建造業界外判非罕見，但註冊承辦商有必要在簽約時留意外判承建商資歷，以及購買公眾保險；又批評事件罰款過輕不具阻嚇力，促請牽涉人命傷亡的事故均應判處最高罰款。

香港建造業總工會理事長周思傑指此類工程承辦商外判並不罕見，但也不屬普遍，重要的是大判有否查核進行工程承辦商的資歷，他坦言有部分工程或許是「用大判個牌，分判畀無牌嘅去做」，但需留意條例及合約，並應購買公眾保險，業主也要協助監管，才能確保公眾安全。

對於事故罰款，周思傑則批評「絕對係輕判」，他認為只要是涉及人命、嚴重的工業意外，都應該以最大上限去判處罰款，否則根本不足以阻嚇。對於建造業安全問題，周表示提高工人安全意識固然重要，但現時不少意外的造成是整個安全管理系統出現問題，呼籲要重視地盤的管理層面。