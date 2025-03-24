外判園藝欠監管 除草驚見傷樹木

廣東俗語「阿茂整餅」，意思是「無嗰樣整嗰樣」，亦即指做了多餘的事情，做了卻勞而無功，不但沒有帶來任何好處，反而把事情弄糟了。阿茂是否真有其人，吾人已不得而知。然而，現實中的阿茂竟發生在康文署外判的園藝承辦商上！話說康文署轄下的公園需定時除草，這是常識吧！野草生命力非常頑強，不除，一下子就野蠻生長。

近日有網民發現有園藝公司人員在粉嶺一個足球場對出的空地，操作除草機在除草；不過詭異的是，從網民公布的影片可見，一名身穿制服的園藝工人背着機器，在寸草不生的沙地上除草，喂！究竟玩邊科？既然無草可除，開住部除草機，不但將周遭弄至塵土飛揚，黃沙蔽天，市民不想食塵，行經就要手掩口鼻。

網民同時指出，該工人在無草的沙地「除草」，大有可能會打傷樹根，直斥其是在做「樹根刮骨療傷大法」，網民不失幽默，事後更發現有樹根被削皮，出現紅色「傷口」，該網民隨後致電康文署投訴。康文署助理據悉僅叫工人到別處工作，直至網民致電管理新界北公園的經理處投訴才停工。該網民不值該工人所為，將其行為放上網聲討，期間獲不少網民回應，並斥責「如此除草」實有浪費公帑之嫌。

本報記者將相關影片及相片，交予康樂事務學會（亞太區）會長張兆榮分析，據其觀察後表示，樹木根部被除草機打出傷口，易令細菌從傷口侵入，影響樹木健康。他指傷了的樹木，不論品種均有機會染病，較常見的是「褐根病」，同時線蟲、蛞蝓等亦有機會通過傷口侵入樹木，造成塌樹及斷枝的風險。對於工人「無草但除草」的行為，張直指正是反映康文署的「新運作模式」完全失敗，亦即以外行人管內行人，徹底破壞原來的樹木及城市綠化管理系統，批評康文署自2002年開始就不斷製造人為的樹木危機，造成多宗塌樹的嚴重事件，危害公眾安全。專家的批評雖然嚴厲，卻一語中的！

另外，網民還聲稱該處的土壤厚度不足，或與該工人除草後水土流失有關。有樹藝師就不敢苟同，指影片中的樹最理想的泥土厚度是60至90厘米，不能僅通過如此方式就確定泥土厚度，需要通過更科學及專業的工具和方式才能準確量度。不過，工人在除草過程中打傷樹木的情況較難避免，若樹根只屬普通刮傷，傷口復原機會較大，惟具體情況也要視乎樹木本身的健康程度及生命力。

康文署發言人回覆本報查詢時證實，事件中公司屬康文署外判園藝服務合約承辦商，署方就該事件已作出嚴肅跟進，並發出書面告誡，要求承辦商日後務必避免同類事件，承辦商已承諾加強培訓及監督。就百福田心遊樂場除草的花費，康文署回應稱，遊樂場的剪草費用包含在服務合約的整體費用內，沒有分項費用數字。康文署怎麼自辯都好，事件擺明就是欠缺監管，胡謅甚麼「新運作模式」，怎會不出事？一如食環署經常被投訴對外判清潔工欠缺監管，是以「蛇王吞泡」屢見不鮮，今不過變成胡作非為而已。希望政府各部門聞過能痛改，嚴謹把關而非一味推搪塞責。