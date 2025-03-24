笑看天下：果然安全地方最危險

中大醫院也不過建院4年，為何如此快淪為「豆腐渣工程」？知情人士仲透露，手術室漏水情況「已經唔係第一次」，咁就未免疏忽了，皆因滴水日積月累都可以穿石喇！若然管理層有留意到，理應一早叫工程部看個究竟，查找肇因，及早善後，相信不致於在手術期間，發生如此驚心動魄的事故！當然，醫院管理層未有就事件向衞生署通報，亦令人百思不得其解，皆因事件可大可小，誠如專業眼科醫生所說，若是感染的部位是眼皮，未必會導致嚴重後果，但漏水情況出現在白內障、黃斑點、青光眼等需要對眼球開刀的手術途中，一旦因而引致感染，可能引起「眼內炎」，嚴重者甚至導致失明。由此可見，醫院有令人覺得想「大事化小 ，小事化無」之嫌。