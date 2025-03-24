自成一家：東盟壯大對華有利有弊

新加坡建國總理李光耀曾說過，當兩隻大象吵架時，地上的花草就會受罪。在當前中美博弈的大背景下，大部分東南亞國家對此應有很深感受。雖然各國多年來，在與中國和美國接觸時一直保持謹慎，盡量不在兩國之間選邊站，但隨着中美交鋒不斷升溫，難度愈來愈大。

美國總統特朗普上台後，致力推行美國優先和孤立主義政策，迫使許多國家調整外交戰略，遠至加拿大與歐盟加強合作，近至亞洲的東盟國家如越南，近期也外交動作頻頻，把與新加坡及印尼的外交關係，升級到最高級的全面戰略夥伴關係。許多東盟國家都擔心遭美國對等關稅的衝擊，成員國之間加強合作，促進區域內貿易之餘，也能夠提升東盟的集體話語權，在大國博弈中更好地維護本國利益。

值得注意的是，東帝汶今年或明年將成為東盟的第11個成員國，進一步壯大東盟的力量。而東盟傳統上以東南亞地理範圍界定成員資格，不過位於南亞的孟加拉去年底表明有意加入東盟。若東盟同意該國的申請，意味着東盟在亞洲區以至全球的影響力將有所提升。

中國對東盟的壯大總體上持積極態度，認為東盟峰會、東盟地區論壇是維護亞太和平與穩定的重要平台，有助平衡域外大國干預東南亞事務。惟孟加拉、東帝汶的外交立場比較模糊。前者與印度關係密切，加入東盟的話，或會影響中國和東盟的整體合作；後者靠近南海，一旦成為東盟新成員國，也有可能推動東盟對華立場趨硬。

更甚的是，明年東盟輪值主席國原本是由緬甸擔任，但由於緬甸內政不穩，將改由菲律賓主辦。菲律賓現屆政府全面親美，若在明年東盟峰會上制訂不利中國的議程，這是北京當局不欲看到的。