冰鑑春秋：朱立倫該做的不是道歉

在各界質疑國民黨面對大罷免的行動力之際，國民黨主席朱立倫終於出動，並且一上台就向支持者道歉，喊話：「今天是賴清德當選，台灣才不能過好日子，政府沒好好做事情，每天鬥爭、製造台灣混亂。因為賴清德當選，大家給他機會，他沒想到家和萬事興，他想到個人權力、民進黨一黨獨裁。」願意道歉固然是好事，但國民黨現在欠缺的並非道歉，而是和民進黨對抗到底的決心！

眾所周知，民進黨早從去年1月13日立委敗選後，就一直處心積慮準備大罷免，不僅早已動員側翼團體四處連署，各政府機關一切作為都配合大罷免行動，賴清德與柯建銘也親自策劃指揮。所以今年2月1日罷免連署一起跑，便迅速交出眾多連署書。民進黨控制的中選會也配合演出，對罷綠連署嚴加審核，對罷藍則快速通關，創造出35:0的驚人成績。

明知對手早已布下天羅地網，朱立倫卻始終沒有明確動作，一直拖到3月20日起，才在一片罵聲中開始動員，但國民黨支持者的士氣已經遭受嚴重打擊，悲觀與失敗的氛圍在群眾中蔓延，就連原本穩定的選區，諸如羅智強、徐巧芯與王鴻薇等，都出現告急現象。接下來，民進黨又將散布是因為在野黨砍預算，才導致水電價齊漲的謠言，國民黨若不提早規劃預防，必將淪為捱揍的沙包。

所以，朱立倫該做的不是無關痛癢的道歉，而是立即會見民眾黨主席黃國昌，達成反罷免的藍白大聯盟，聯手對抗民進黨的惡罷！而國民黨也要動員全體黨公職，在各個區域宣揚反罷免，用簡單響亮的口號，讓民眾知道大罷免根本就是民進黨的奪權鬥爭！在野黨至少還有4個多月的時間與民進黨周旋，若不全力搶攻，就是自毀長城！