橫眉冷看：深層政府深不可測

美國現役最先進的隱形戰機是F35，每架價值8,000萬至1.2億美元之間，執掌效率部門的馬斯克曾批評，這款戰機成本高、問題多，未來的空軍戰力應以無人機為主，故F35已經淪落至跟垃圾無異。馬斯克言猶在耳，可是轉過頭來，美國政府卻宣布要生產最新型號的戰機，名為F47，造價比起F35不減反增，每架要約3億美元。

白宮主人特朗普跟馬斯克一樣，是個精打細算的人，馬斯克的看法，按理侵侵肯定會認同，但為甚麼美國政府如此不智，竟然會同意撥款，生產一款成本比起F35，高出不止一倍的戰機？單看此事，你就知道美國軍工複合體的力量，究竟是多大多可怕！

特、馬二人替美國政府當掌櫃，他們很想為國家省錢，然而，要動其他人的乳酪或許還可以，但軍工體的勢力深不見底，他們的乳酪既香且大，任何人想動，恐怕都是動不了，非但動不了，還只能看着他們加倍地盤剝。

一直盛傳美國有深層政府，主要由金融大戶、軍工組織和醫療體系組成，這說法看來十分靠譜。且看特朗普和馬斯克，表面看來，像是孫悟空加哪吒，一副敢於鬧海、鬧天宮的模樣，但原來深層政府是如來佛祖，在佛祖面前，不管你是齊天大聖抑或甚麼三太子，一律都要俯首低頭，不敢造次。

今次獲得F47戰機訂單的，是波音公司。該公司製造的客機，近年問題叢生，很多乘客聽聞要乘坐波音飛機，都是表現出一副戰戰兢兢的模樣。這家公司就連生產民航客機都有問題，如今竟然接到新生意，要製造號稱全世界最先進的隱形戰機，每架的成本更是天價。這件事要是說沒有貓膩，你能相信嗎？