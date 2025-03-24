強詞有理：誰在裸泳

「股神」巴菲特有句名言：「潮水退去後，才知道誰在裸泳。」現在誰在裸泳暫時還看不出，但相信很快就會揭曉。在特朗普關稅大棒之下，全球貿易秩序被徹底打亂，美國自身經濟也危機重重，高處不勝寒的美股更是搖搖欲墜。巴菲特投資旗艦巴郡寧願持有破紀錄的大量現金，也不願投入美股，這意味着甚麼，大家心知肚明。

巴菲特曾提出一個標準，股市總值與GDP的比例處於75%至90%屬於合理區間，超過120%則屬於高估。雖然最近美股明顯回落，但股市總值與GDP的比例仍遠遠超過120%，這已不僅僅是高估，而是充滿泡沫。如果美國經濟和企業盈利能維持穩定增長，問題也許還不大，偏偏特朗普不斷瞎折騰，既害人也害己，一旦美國經濟陷入衰退，企業盈利無以為繼，股市自然無法維持超高估值，泡沫爆破只是遲早的問題，恐怕連美元霸權也將徹底動搖。

難怪當被記者問到美國經濟會不會陷入衰退時，一向喜歡自吹自擂的特朗普也不敢正面回答，只能顧左右而言他，可見其心裏沒底。實際上，商界和金融界普遍看淡美國經濟前景，巴菲特將特朗普關稅政策形容為「戰爭行為」，一點也不誇張，關稅戰必然會激化通脹，衝擊經濟，這是淺顯易懂的道理。美國前財政部長薩默斯認為美國經濟衰退的可能性接近一半，這還是比較樂觀的估計，不少金融機構預料美國勢必難逃滯脹厄運，甚至可能比當年的金融海嘯更慘烈。

特朗普以為關稅是萬能的，既可以收割全球，也可以讓美國再次偉大。其實恰恰相反，在關稅戰的回力鏢之下，美國自身受到的傷害可能比其他國家更嚴重。尤其是面對中國這樣的對手，美國根本力不從心，加拿大和墨西哥尚且敢採取反制措施，中國更不可能任人魚肉。美國最大零售商沃爾瑪要求中國供應商大幅減價，以抵銷美國政府加徵的關稅，結果遭大部分供應商拒絕，更被中國商務部約談，可見美企轉嫁關稅的如意算盤注定打不響。自作孽，不可活，老美加稅理應自己承受，別人沒有責任替其承擔，更沒有理由做賠本生意。

最近種種迹象表明，國際金融市場正醞釀巨變，全球利益即將大洗牌，虛高的美元資產危若累卵，被嚴重低估的中國資產正迎來翻身仗。而這正是特朗普一手造成，愈是胡作非為，愈是加速霸權衰落。