龍吟虎嘯：特朗普親自張羅

首先，他把美國第六代戰機命名為F47，因為他是美國第47屆總統；其次，他投下超過200億美元的「工程和開發製造合同」予波音公司，特朗普強調這份合約代表了美國在國防工業方面的歷史性投資；其三，特朗普以總統之尊充當F47的推銷員，他反覆宣揚F47將是有史以來最先進、性能最強、殺傷力最強的戰機，已經秘密試飛近5年，其性能遠超其他國家現有戰機，若發生戰鬥，敵人根本不會知道被其擊中，它的隱形技術幾乎無法被偵破。特朗普不愧為「賣力的推銷員」，在現階段「F47還沒影兒」的時候就「吊高來賣」，他調侃盟友若對新戰機有興趣，美國只會向他們出售低級版，「因為他們某天或許不再是盟友」，又悄悄摑了盟友一巴。