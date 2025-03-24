坦言集：英法聯軍

烏克蘭戰與和的發展，從來國際上普遍認為美國總統特朗普可盡快促成停戰和談。現在30天的停戰也無法達成雙方遵守的協定，反而戰爭惡化的傾向愈來愈明顯。

一是俄羅斯提出的停戰條件，即使取得特朗普的首肯，但烏克蘭總統澤連斯基還在頑抗，堅持領土完整，加入北約和北約駐軍維和，與俄羅斯的條件是對着幹。特朗普似是還未能壓服他，美俄可以雙方協定，但撇開澤連斯基，便可能會引起烏克蘭的反抗，烏克蘭問題便會增添變數。烏克蘭的新納粹主義勢力和依附澤氏在戰爭中一直獲利的派別，不會毫無反抗地接受實質是投降的和談。

二是歐盟與英國的原來親美勢力，並沒有一下子轉向跟從特朗普。一方面，美國民主黨等的勢力還在抵抗特朗普的戰略轉變，歐盟親美勢力都是出於民主黨的扶植，他們有敵愾同仇的傾向。另方面，特朗普的歐洲政策是犧牲歐洲利益來成就美國再次偉大，關稅戰之外還有其他措施，且特朗普支持歐盟內的極右勢力，在選舉內打擊現時執政的中間政黨，形成歐盟內由特朗普造成的政治分化。執政的中間政黨相信會維護本身政權而與特朗普對峙，乃至支持澤連斯基，不讓特朗普主宰烏克蘭的和戰決定。

三是歐盟和歐洲決議出兵，在烏克蘭繼續戰爭。歐洲的核武大國以英法為主，正在積極組織聯軍入烏作戰。由於北約在軍援烏克蘭時已經派兵遣將，烏克蘭的戰爭機器已建立在北約軍隊公式參與的基礎上，進一步公開出兵，在許多安排上不會有大的困難。但真正動員與俄羅斯作戰，考慮的不僅是戰場上的攻防，特別是美國會否提供至關重要的電子戰手段，這是戰場上成敗的關鍵。另外還有持久戰的後勤和政治問題。好戰的英國與歐盟政府最大的弱點，是執政的政府可在國內政治變動中下台。若反戰勢大，即使在戰爭中亦會因政權轉換而撤兵，相對於俄羅斯的政權穩定，歐盟與英國可戰，但不可持久，特別是若特朗普不支援，且美軍退出。

烏克蘭難以久戰。不過，俄羅斯不得不防戰爭擴大和延長。俄羅斯最近與中國、北韓的外交動作，相信是為可能出現的烏戰惡化作出準備。中國的經濟貿易合作特別是油氣支付和國際外交協助，北韓的軍隊、彈藥的支援都是對俄重要的助力。特朗普能否阻止英法聯軍入烏呢？