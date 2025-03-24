座駕藏開山刀 司機斷正被捕

【本報訊】昨日凌晨5時許，警員巡經元朗東成里路期間，發現一輛私家車形迹可疑，遂上前截查，在車內檢獲一把長約36厘米的開山刀。經初步調查後，姓張（38歲）男司機涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕，他已被扣留調查。