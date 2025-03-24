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打擊街頭賭博 天水圍拘13人
行動中檢獲的證物。
【本報訊】天水圍警員於前日晚上約11時在天耀邨展開代號「速決」的反非法街頭賭博行動，破獲一個懷疑非法賭檔，檢獲一批賭具及約11萬元現金，並以涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」，拘捕5男8女本地人（45歲至85歲），他們已被扣留調查。有關行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。
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