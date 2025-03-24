要聞港聞

打擊街頭賭博 天水圍拘13人

行動中檢獲的證物。 行動中檢獲的證物。
行動中檢獲的證物。
【本報訊】天水圍警員於前日晚上約11時在天耀邨展開代號「速決」的反非法街頭賭博行動，破獲一個懷疑非法賭檔，檢獲一批賭具及約11萬元現金，並以涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」，拘捕5男8女本地人（45歲至85歲），他們已被扣留調查。有關行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者