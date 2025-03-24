3月24日(一)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月24日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
天平邨膠簷篷起火 消防救熄
行人通道膠簷篷起火。
【本報訊】昨晚8時許，上水天平邨天明樓對開一行人通道頂的膠簷篷起火，並冒出濃煙，多名街坊發現報案。消防接報趕至開喉灌救，很快將火撲熄。幸意外中無人受傷，起火原因有待調查。
多輛消防車接報到場。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20250324-0324_00176_262/天平邨膠簷篷起火--消防救熄
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc