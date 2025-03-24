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天平邨膠簷篷起火 消防救熄

行人通道膠簷篷起火。 行人通道膠簷篷起火。
行人通道膠簷篷起火。
【本報訊】昨晚8時許，上水天平邨天明樓對開一行人通道頂的膠簷篷起火，並冒出濃煙，多名街坊發現報案。消防接報趕至開喉灌救，很快將火撲熄。幸意外中無人受傷，起火原因有待調查。
多輛消防車接報到場。多輛消防車接報到場。
多輛消防車接報到場。
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