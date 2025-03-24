10公斤大麻花寄艙 曼谷抵港旅客落網

籲勿搵快錢販毒 受託帶貨易中伏 販毒集團持續利用航空旅客偷運毒品，香港海關前日在香港國際機場偵破一宗行李藏毒案，關員為一名由泰國曼谷抵港的男子進行清關時，透過X光觀察到他的寄艙行李存在可疑影像，經深入檢查後，最終在行李內檢獲總值約220萬元的懷疑大麻花，當場將男子拘捕。海關提醒市民，切勿為「搵快錢」參與販毒，或貿然替他人運送不明物品；如發現懷疑毒品活動，應立即進行舉報。

海關機場科人員根據風險評估，前日在機場截查一名從泰國曼谷飛抵本港的47歲男旅客，期間進行X光掃描時，察覺其寄艙行李的影像有可疑，於是進行更深入的檢查。

涉案毒品市值220萬 關員打開相關行李，揭發內藏約10公斤懷疑大麻花，估計市值約220萬元，隨即拘捕該名男子。案件仍在調查中。

海關表示，將會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電熱線或以電郵方式聯絡海關，舉報懷疑販毒活動。