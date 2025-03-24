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追尾Tesla 女鐵騎士頸背傷
Tesla電動車車尾損毀。（趙瑞麟攝）
【本報訊】大埔工業邨發生交通意外。昨晨近8時，一輛電單車沿汀角路往大美督方向行駛，至近大貴街交界時，意外撞到前方一輛Tesla電動車左邊車尾。意外中，電單車姓沈（25歲）女鐵騎士頸及背感痛楚，需由救護車送往威爾斯親王醫院治理，其後兩名男女車友到場了解情況。警員正就意外原因展開調查。
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