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與吊臂車相撞 私家車司機不適
【本報訊】前日晚上11時許，一輛重型吊臂車沿將軍澳道落斜往觀塘方向行駛，至近啟田道懷疑切線時與一輛私家車相撞，私家車被推前險撞向山坡。救援人員接報趕至，私家車姓鍾（32歲）男司機報稱胸痛不適，清醒由救護車送往聯合醫院治理。
吊臂車姓劉（53歲）男司機則無受傷，在場助查意外原因。
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