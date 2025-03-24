45歲古董車自焚 車主急逃生

【本報訊】昨晨約9時半，一輛古董房車駛至九龍城東寶庭道8號民生書院對開一燈位時，車頭位置突然冒煙，姓盧（69歲）男司機察覺情況不妙，在車輛起火前離開車廂，並且報案求助。消防員接報到場，隨即開喉將火勢救熄，初步調查相信，火警是因為房車機件故障引起。盧男並無受傷，留在現場向警員講述事發經過。據悉，事發時房車突然死火停下，車主嘗試「撻匙」重新開車，未料演變成車輛起火自焚的局面。

每周兜風 詎料機件故障 愛車付之一炬，任職事務律師的盧先生不免心痛，直言「我當佢（房車）係寶」。盧憶述前事，指自己在1979年斥資17萬元向車廠訂購該房車，「車齡」至今已有45年，而車牌亦是自行訂購。他在當年用巨款買車，身邊亦有人出言取笑，指同樣價錢足以置業。據他估計，同款房車現時只剩下不足30輛。

盧續指，自己對古董車情有獨鍾，家中尚有兩輛古董車，本身亦是古董車車會的資深會員，而他每周亦會駕駛古董車沿高速公路兜風。他形容愛車「年年驗車都好精神」，經今次一役，愛車車頭嚴重焚毀，車頭燈及部分零件爆裂，車頭冚及車身亦燒至油漆掉落，相信已無法維修。他坦言自己年事已高，之後不打算再買車。